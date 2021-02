Depuis, elle multiplie les recours pour demeurer au Québec. Elle porte plainte en justice au Sénégal et obtient gain de cause. Les autorités sénégalaises font fermer l’agence frauduleuse et arrêtent les propriétaires. Son employeur, le gouvernement du Québec, lui offre un permis de travail fermé. Ce document lui permettrait de postuler sur Arrima, la nouvelle plateforme numérique de sélection des immigrants. Or, avec une mention de fraude de son dossier, Coura Felwine Sene ne croit pas en ses chances. « C’est sûr qu’ils ne vont pas me choisir. »

« J’ai payé 1200 dollars pour l’admission et le certificat d’acceptation du Québec (CAQ). L’agence s’occupait de toutes les démarches », explique-t-elle. C’est là pourtant que, sans le savoir, elle se fait flouer. L’agence et les documents délivrés s’avèrent frauduleux. Mais personne ne s’en rend compte, ni elle, ni les fonctionnaires d’ici chargés de vérifier la crédibilité des documents. Ainsi, tout se déroule comme prévu à son arrivée au Québec. Son certificat d’acceptation est échangé contre un permis d’étude. Elle s’installe à Rimouski. Après quelques années à jongler entre les études et un emploi — « j’ai passé mes nuits à l’Université », dit-elle —, elle renouvelle son CAQ sans problème. Dès sa formation terminée, elle décroche un emploi à temps plein dans un des ministères québécois. On lui offre un statut de travailleur temporaire, qui expire en janvier 2023.

