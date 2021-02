Le coach portugais s’est expliqué sur les raisons de son choix ce mardi après-midi en conférence de presse. André Villas-Boas pointe du doigt de nombreux désaccords sur la politique sportive du club, et la venue d’Olivier Ntcham est la goutte d’eau qui a fait déborder le vase pour AVB, lequel n’était pas favorable à la venue du technicien portugais. « J’attends une réponse de la direction, et si c’est non, on continue. Je ne veux aucun argent, je veux seulement partir » a fait savoir Villas-Boas devant les journalistes, sidérés par la scène.

