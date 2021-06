XALIMANEWS- Le Danemark est le premier pays qualifié pour les quarts de finale de l’Euro. À Amsterdam, les Danois ont logiquement pris le dessus sur le pays de Galles (4-0),, dépassé dans tous les compartiments du jeu, en s’appuyant sur un doublé de Dolberg (27e et 48e) et deux autres buts signés Maehle (88e) et Braithwaite (90+4). Ils affronteront le vainqueur de l’affiche entre la République tchèque et les Pays-Bas.

