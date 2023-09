XALIMANEWS: Après le démarrage d’une série d’autres actions menées auprès des institutions internationales et représentations diplomatiques, mais aussi chez les guides religieux, F24 entend cette fois-ci investir le terrain. En effet, le mouvement des forces vives de la nation appelle à un vaste rassemblement le 8 septembre 2023, à la place de la nation. Cette manifestation consiste selon Mamadou Mbodj et Cie à réclamer « la libération de tous les détenus politiques et l’organisation d’élections libres, transparentes et inclusives pour la participation de tous. »

