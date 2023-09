Il a demandé aux fidèles et aux habitants de respecter les interdits dans la cité religieuse. S’adressant aux politiques, Serigne Bassirou Mbacké a dit : « Le pardon est une bonne chose et est l’œuvre des grands hommes. Aux tenants du pouvoir comme à ceux qui veulent l’exercer, il faut cultiver le pardon, les civilités et le respect mutuel ». Aux fidèles, le porte-parole a rappelé « le respect des interdits en cours à Touba ». Dans ce monde marqué de soubresauts, Cheikh Bassirou Mbacké a donné en exemple aux jeunes et aux fidèles de s’approprier le legs de Serigne Touba et ses enseignements ainsi que de tous les autres érudits.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy