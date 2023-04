Expeditifs, le Bayern de Sadio Mané l’a été ce samedi face au Borussia Dortmund. Après le but contre son camp de Kobel (13e), Muller y est allé de son doublé pour le 3-0 (18e et 23e). La mi-temps s’est sifflé sur cet avantage de 3 buts en faveur des champions en titre. De retour aux oranges, Coman aggrave le score (50e, 4-0) après un excellent travail de Leroy Sané. Les Visiteurs vont reduire le score sur penalty par Emre Can (72e, 4-1), avant que Malen ne ramène la marque à moins 2 (90e, 4-2). Gnabry et Sadio Mané, sont entrés en jeu après aux places de Muller et Choupo-Moting. L’international sénégalais aurait pu marquer, mais la passe de Gnabry dans la surface était trop appuyée. Grâce à ce succès incontestable, le Bayern s’installe en tête avec 55 points, devant son malheureux adversaire (2e, 53 points) et l’Union Berlin (51 points).

