XALIMANEWS-Sadio Mané l’attaquant sénégalais de Liverpool est sur toutes les lèvres en cette fin de saison. Et pour cause ? A un an de la fin de son contrat avec le club de la Mersey, le champion d’Afrique n’a toujours pas prolongé avec les vices-champions d’Europe et attise la convoitise des cadors européens à cause de ses performances. Et du côté de la Bavière en Allemagne, on semble optimiste pour enrôler le Sénégalais.

Selon certaines presses, le natif de Bambali (village du Sud du Sénégal), a choisi de quitter Liverpool pour relever un nouveau challenge. L’ancien joueur de Southampton pourrait filer du côté du Bayern de Munich, qui a fait du MVP de la CAN 2023 sa priorité, pour un transfert qui pourrait avoir un certain écho dans la mesure où le joueur formé par l’Academie Génération Foot est un potentiel Ballon d’Orable. Et selon Onze Mondial qui cite le journaliste de Sky Allemagne Florian Plettenberg, le club bavarois est très optimiste pour conclure ce dossier et Nagelsmann aurait déjà anticipé la manière de procéder pour pouvoir utiliser le virevoltant attaquant à bon escient.