Selon Footmercato qui reprend les informations du Daily Mail ce jeudi, le milieu de terrain de 25 ans serait toujours en froid avec son sélectionneur, Kaba Diawara. Et pour cause ? Le joueur aurait accusé son sélectionneur de lui avoir volé le maillot de la star auriverde Vinicius Jr qu’il avait réussi à récupérer à l’issue du match amical contre le Brésil (4-1), en juin dernier. Par la suite d’après toujours la source, le Guinéen aurait exigé une fouille minutieuse de l’ensemble du vestiaire ce qui aurait intensifié les tensions avec son coach. Et puisque Morlaye Sylla ne s’est pas toujours excusé, il n’a pas été retenu pour la CAN ivoirienne, révèle Footmercato

