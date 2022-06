Selon le tabloïd anglais qui cite le Mundo Deportivo, la FIFA a déjà pris sa décision d’expulser l’Équateur après avoir conclu son enquête sur les allégations et une annonce sera faite dans les prochains jours. Et la source d’ajouter que Sportsmail a approché la Fédération équatorienne pour avoir de plus amples informations. Le rapport d’affirmer également que l’Italie a un faible espoir de pouvoir profiter de l’expulsion potentielle de l’Équateur et d’être incluse dans la Coupe du monde malgré son élimination par la Macédoine du Nord.

