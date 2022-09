Dans cet entretien accordé au Parisien et relayé par Footmercato, Slimnani est également revenu sur l’élimination de l’Algérie face au Cameroun en barrage de la Coupe du monde malgré un succès acquis en terres camerounaises quatre jours auparavant. Et l’amertume est toujours là. «Être éliminé à 30 secondes près, alors que j’ai le sentiment qu’on avait bien fait les choses, ça a été un choc et ça le reste aujourd’hui. Je ne le vis pas bien du tout mais je me dis que c’est notre destin et qu’il nous faut vivre avec ça. Et ça ne marque pas du tout la fin de ma carrière internationale. Tant que je serai compétitif, je ferai en sorte d’aider ma sélection. Pourquoi ne pas envisager de regagner quelque chose avec l’Algérie ?», a ainsi assuré le nouveau buteur du SB29. L’Algérien est annoncé titulaire pour le match de Paris de cet après-midi au Parc des Princes.

