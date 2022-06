XALIMANEWS-Ce samedi 4 juin 2022 au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, les Lions du Sénégal nouveaux champions d’Afrique vont recevoir les Écureuils du Bénin dans le cadre de la 1ère journée des Éliminatoires de la CAN 2023. A domicile, le Sénégal devrait s’imposer et faire honneur à son statut, et du coup, s’emparer de la première place du groupe L, après le nul entre le Mozambique et le Rwanda (1-1

Logés dans la poule L des Éliminatoires de la CAN 2023, le Sénégal et le Bénin vont se croiser ce samedi pour le second match du groupe et le vainqueur de cette opposition va s’emparer du fauteuil de leader. Ce sera une opposition entre 2 sélections habituées à se rencontrer. Sur leurs 6 dernières oppositions, les Lions se sont imposés 5 fois pour 1 nul, dont une dernière victoire, acquise en quarts de finale de la CAN 2019 en Égypte (1-0), compétition au cours de laquelle Sadio Mané et sa clique furent vices-champions. Mais depuis, trop de choses se sont passées dans les 2 sélections.

Entre temps, le Sénégal s’est étoffé avec l’enrôement de nouveaux joueurs tels que les bi-nationaux, Bouna Sarr, Nampalys Mendy, Abdou Diallo. Ce qui a conduit au sacre historique lors de la CAN disputée en 2022 au Cameroun et à une 3ème qualification pour le Mondial. L’adversaire le Bénin a raté la dernière Coupe d’Afrique des Nations tout comme les Barrages qualificatifs du Mondial 2022, mais de peu. Cependant, les Écureuils ont acquis de l’expérience avec un groupe dans lequel figurent les expérimentés, Mickaël Poté, Khaled Adenon, Cebio Soukou, Olivier Verdon, Désiré Azankpo, etc..

Ce samedi dans le tout nouveau stade Abdoulaye Wade flambant neuf et qui va acceuillir son second match officiel, Sadio Mané et ses partenaires, devront imposer leur supériorité face aux Ecureuils qui ne vont pas se présenter en victimes expiatoires. « On les respecte, mais on les craint pas. Ca veut tout dire. C’est à dire qu’on est content parce que quand on était derrière notre écran, on a vu le Sénégal gagner, se qualifier pour la Couoe du monde. C’est bon, on va les respecter, mais sur un match de 90 minutes, on ne les voit pas en tant que champions d’Afrique. On les voit en tant qu’adversaires. » Avait lâché l’experimenté Mickaël Poté dans ses propos relayés par Stades mais puisés dans Banouto un journal beninois. Donc les Lions, malgré un groupe beaucoup plus étoffé qualitativement, devront sortir le grand jeu pour s’imposer face à des Béninois déterminés à jouer réaliser un gros match pour contrecarrer leurs plans. Cependant, avec tous ses cadres au complet en plus des 3 nouveaux, Ilman Ndiaye, Alpha Diounkou et Demba Seck, Aliou Cissé devrait pouvoir concocter un dispositif qui va faire fureur pour réaliser une sortie convaincante avec une victoire qui offrirait aux Lions la place de leader du groupe L.

L’enjeu de ce match, c’est la première place du groupe L. Rappelons que dans l’autre rencontre du groupe disputée le jeudi 2 juin, le Mozambique a été contraint au nul à domicile par le Rwanda (1-1).

Résultats 1ère journée Poule L

Jeudi 2 juin 2022

Mozambique/Rwanda (1-1)

Samedi 4 juin 2022

19h 00 Sénégal/Bénin