Pour son entrée en matière dans la poule H, l’AS Monaco est allée s’imposer à Belgrade face à l’Etoile Rouge. Embolo le Suisse a marqué l’unique but du match sur penalty (74e, 0-1). Krepin Diatta l’international sénégalais est entré en jeu en seconde periode (57e). Mohamed Diop l’ancien de Dakar Sacré-Coeur et nouveau societaire du Sheriff Tiraspol s’est illustré lors de la victoire des siens en cloturant la marque à la 76ème, face à l’Omonia Nicosie de Chypre, c’etait pour le compte du groupe E. Dans le groupe C, le Betis Seville de Youssouf Sabaly remplaçant tout le match, est allé s’imposer à Helsinki face au HJK (0-2). Alfred Gomis pas sur la feuille de match, a vu son equipe remporter son déplacement face à l’AEK Larnaka (1-2). Pape Abdou Cissé aligné titulaire dans la défense de l’Olympiakos n’a pu empêcher la défaite de son équipe en France, face à Nantes (2-1), dans la poule G. Son compatriote et coéquipier Ousseynou Ba, n’était pas sur la feuille de match.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy