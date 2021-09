«L’autre jour, il y a eu un manque d’intensité, de jeu, mais pas à cause d’un seul joueur, à cause de toute l’équipe. Ce que nous voulons de Griezmann, c’est qu’il soit le footballeur qu’il a toujours été, avec des la qualité, avec des buts… Il devra être prêt en fonction de ce dont l’équipe a besoin, que ce soit pour 30 ou pour 90 minutes», a prévenu le technicien argentin en conférence de presse à la veille de la réception du FC Porto (1ère journée de Ligue des Champions). Un discours on ne peut plus clair.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy