XALIMANEWS-En proie à des difficultés économiques, le FC Barcelone compte bien renflouer les classes en prônant une politique d’austérité. Dans cette optique, le club Blaugra aurait demandé à ses joueurs une énième baisse des salaires, rapporte Footmercato.

« Cela s’adresse aux acteurs qui coûtent le plus cher à l’entité. Il y aura d’abord un critère technique, avec des joueurs où il n’y a pas un intérêt à ce qu’ils restent, car c’est ce que pense l’entraîneur. Ainsi, une partie de la masse salariale sera abaissée. Il y aura aussi un critère de club. Gardez à l’esprit qu’il y a des joueurs qui ont déjà fait un effort. Ce serait un effort en plus de l’effort et la vérité est que cela ne vous aide pas beaucoup en ce qui concerne le fair-play financier (le Barça doit surtout vendre, ndlr). Cela réduirait votre masse salariale, mais cela n’améliorerait pas beaucoup notre situation vis-à-vis du fair-play financier, ce dont nous avons le plus besoin de toute urgence. Le Barça va tenir ses engagements, car ils ont été signés, mais on va négocier durement les salaires qui sont hors marché. Espérons que ce soit fait amicalement et que les joueurs comprennent la situation ». A communiqué le club catalan, avant d’ajouter à l’endroit des joueurs qui ne se plieraient pas à la requête du club.

« Des accords doivent toujours être trouvés. Maintenant, des mesures drastiques, comme l’a dit le président Laporta, pourraient être envisagées si on voit qu’une partie n’est pas réceptive. Il est également vrai que la résiliation de ces contrats n’est pas autorisée par LaLiga. »

Selon Footmercato, la sortie du club culé dans les médias, n’est pas du goût de Sergio Busquets, qui aurait tout de même avoué qu’il n’avait pas trop apprécié de voir cette nouvelle sortir dans la presse avant que les joueurs soient au courant. « J’ai entendu dire que beaucoup de choses se disaient et quand je reviendrai de vacances je ne sais pas ce qu’ils me diront. J’aurais aimé qu’ils me le disent directement et pas avoir à l’apprendre autrement. Je suis toujours prêt à aider. Ils ne nous ont rien proposé, ils ne nous ont rien dit de plus de ce que vous entendez. Ce n’est pas la meilleure décision de le faire par le biais de la presse, c’est toujours mieux en direct et en face à face », a fustigé l’international espagnol, dans ces propos puisés dans Mundo Deportivo par le média francais. Ça risque de faire jaser, entre les joueurs et le boss du club Joan Laporta dont l’objectif est de faire passer la masse salariale de l’équipe de 560 M€ à 400 M€, comme expliqué par le vice président du club culé Eduard Roméo dans un entretien accordé à Sport.