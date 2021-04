En interne, on estime que cette décision est logique étant donné que le club négocie depuis plusieurs mois une réduction de salaire pour les employés et joueurs. La pandémie du Coronavirus ayant passé par là. Les pertes liées à la billetterie surtout en C1 sont colossales pour les Merengues, qui auraient déjà touché plus de 40 millions d’euros pour les huitièmes et quarts de finale sans les huis-clos.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy