Le 22 avril 2021 est une date qui sera marquée d’une pierre blanche dans l’histoire de notre pays.

En effet, elle a vu se tenir au Centre international de conférences Abdou Diouf de Diamniadio, le Conseil présidentiel sur le financement du Programme d’urgence pour l’emploi et l’insertion socioéconomique des jeunes.

Ce Conseil a vu la participation des membres du Gouvernement, des autorités administratives et territoriales, des représentants des jeunes et des structures dédiées aux financements des jeunes.

Cette importante rencontre, placée sous la présidence du chef de l’Etat, son Excellence, le Président Macky Sall, a été une opportunité pour le Président de s’adresser à la jeunesse mais aussi à la jeunesse de s’adresser à son président dans une ambiance où la solennité était de mise mais où la parole était donnée à tous les représentants des quatorze régions mais aussi à la diaspora.

Le Président Macky Sall avait ainsi souhaité voir les travaux de ce Conseil présidentiel s’appuyer sur les réalités de nos terroirs, dans un format inclusif associant les jeunesses ouvrières, artisanales, paysannes, entrepreneuriales, sportives, artistiques, du secteur informel, des cultures urbaines et des loisirs.

Pour ce faire, des consultations préparatoires ont été menées dans les 14 régions, grâce au soutien de l’administration territoriale et locale, pour établir l’état réactualisé de leurs potentialités et de leurs contraintes.

Après son brillantissime discours, qui a rappelé l’importance de la problématique de l’emploi et de l’insertion socioprofessionnelle des jeunes qui constitue, selon les termes du Chef de l’Etat, « une priorité élevée pour (…) les acteurs étatiques et non étatiques ».

Dans ce discours, le Président est revenu sur les différentes mesures déjà prises par le gouvernement pour trouver des solutions à la lancinante question du chômage des jeunes :

Les 450 milliards de réorientation budgétaire annoncés, dans ses adresses des 08 mars et 03 avril 2021, dont 150 mobilisés à partir du mois de mais pour financer le Programme d’urgence pour l’emploi et l’insertion socio- économique des jeunes, XËYU NDAW ÑI, programme pragmatique et opérationnel qui sera orienté vers l’action sur toute l’étendue du territoire national ;

Les différents mécanismes , structures et pratiques existant pour l’encadrement et le financement des jeunes et des femmes ;

Les nouvelles mesures annoncées pour prendre à bras le corps cette problématique de l’emploi des jeunes.

Ensuite, pour faire un diagnostic correct de la situation de l’emploi, de l’employabilité et de l’entrepreneuriat des jeunes, les représentants des régions et de la diaspora ont tour à tour pris la parole pour dire, chacun en ce qui le concerne, les préoccupations de sa localité dans la plus grande liberté de ton et d’expression.

Ceci montre à quel point le Président Macky Sall est soucieux des préoccupations des jeunes qu’il a écoutés, entendus et compris.

Il a par ailleurs assuré que le gouvernement tiendra compte de toutes ces contributions dans le cadre de la formulation d’une stratégie nationale cohérente de territorialisation des politiques et de mutualisation des instruments de promotion de l’emploi, de l’entrepreneuriat et de l’insertion des jeunes

En définitive, il a annoncé quatre mesures phares :

Validation du Programme d’Urgence pour l’Emploi et l’Insertion socio-économique des jeunes, XËYU NDAW ÑI, sous réserve de l’intégration des observations pertinentes soulevées par les participants et finalisation dudit Programme par le gouvernement avant le 30 avril 2021 ;

Recrutement de 65 000 jeunes à partir du mois de mai, en veillant aux exigences d’inclusion et d’équité territoriale. L’Agence nationale de la Statistique et de la Démographie sera mise à contribution en tenant dûment compte des spécificités et des potentialités de chaque terroir ;

3- Construction, à l’échelle départementale, de Centres de Formation professionnelle , par le Ministre Chargé de la Formation professionnelle, en relation avec les Ministres chargés des Finances et de l’Economie ;.

4- Le relèvement du budget de la Convention Etat-Employeur qui passe d’un milliard de FCFA à 15 milliards de FCFA par an .

Les Ministres en charge de la Jeunesse, de l’Emploi, du Commerce et de l’Economie, en relation avec les Gouverneurs de région, proposeront, dans les meilleurs délais, les modalités de mise en place des Pôles-Emploi et Entrepreneuriat pour les jeunes et les femmes dans chaque Département.

Ces pôles serviront de guichet unique, comme cadre d’accueil, de conseil, de financement et de suivi des porteurs de projets.

La DER/FJ, l’ANPEJ, le 3 FPT et le FONGIP, selon le cas, seront représentés dans chaque guichet.

« Ngacce galama », Président , vous venez encore une fois redonner un grand espoir à la jeunesse du pays malgré les rigueurs de la crise économique et sanitaire dues à la pandémie de la COVID-19.

Cette jeunesse sait que vous incarnez en vous-même l’espoir qui galvanise et qui permet d’aller de l’avant.

Un brillant écrivain russe, Fiodor Dostoïevski, ne disait-il pas à juste raison que : « Vivre sans espoir, c’est cesser de vivre. »

Président, vous avez fait renaître l’espoir et donc la vie.

Qu’Allah DWT veille sur vous et vos proches afin que vous puissiez mener à terme les nobles desseins que vous avez pour notre cher Sénégal !

Ibrahima Baba Sall Député Maire de Bakel