Pour Arnaud Pouille, l’acquisition de Nampalys va être bénéfique aux Lensois en plus de perpétuer la longue tradition des joueurs sénégalaisavec le Racing Club de Lens : « La signature de Mendy en tant que joueur libre vient apporter davantage de profondeur à notre effectif au milieu de terrain. Révélé en L1, régulier en Premier League et joueur cadre de la sélection sénégalaise, Nampalys allie expérience et leadership. Nous le suivions depuis quelques semaines déjà et avions noué des échanges constructifs. Il vient au Racing avec cette envie de s’impliquer pleinement dans la vie du groupe et mettre à profit son vécu de plus de 340 matchs en club conjugué à 27 capes avec le Sénégal, nation avec laquelle il a participé activement au sacre à la CAN 2021. C’est d’ailleurs toujours particulier à Lens d’accueillir un joueur sénégalais, tant l’histoire du Racing est liée à cette grande nation du football. Bienvenue à Lens Nampalys ! » A déclaré le dirigeant des Sang et Or, qui disputeront les phases de poules de la Ligue des champions

