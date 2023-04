Ce dimanche, Clermont (8e, 45 pts) avec Mory Diaw dans les buts a disposé de Reims de Dion Lopy (11e, 47 pts). Le milieu de terrain nternational sénégalais est entré en jeu à la 85e minute. Au même moment. Lorient de Bamba Dieng a surpris (1-3) un PSG très tôt réduit à 10 après l’expulsion d’Hakimi. L’attaquant des Lions de la Teranga a porté l’estocade aux Parisiens en marquant le 3e but à la 89e minute après s’être vu refusé un but 3 minutes plutôt . Les Lorientais avec cette victoire sont à la 10e place avec 48 pts. Toujours de dimanche, Monaco de Krepin Diatta et Ismael Jacobs, entrés en jeu à la 46e minute, a sombré à domicile (0-4) devant Montpelllier. Les Monégasques restent toujours quatrièmes avec 61 pts à 5 points de Lens (3e, 66 pts). Angers d’Ibrahima Niane buteur à la 42e et de Sada Thioub sorti à la 83e, a été battu (4-2) par Rennes. Un revers qui enfonce les Angevins, lanternes rouge (20e, 14 pts). Enfin, Auxerre de Mbaye Niang a été renversé par l’OM (2-1) en deux minutes (75e et 77e) alors qu’il menait par 1 but à zéro. L’avant centre sénégalais a été remplacé à la 67e minute.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy