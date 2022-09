Les Olympiens, grâce à Pape Gueye auteur du seul but du match à la 28ème minute, son premier de la saison, a donné la victoire aux siens. Un succès qui permet à l’OM (3e, 13 pts+8) de rester dans le trio de tête, dominé par le PSG (1e, 13 pts+17) et Lens (2e, 13 pts+8). De leurs côté, les Alsaciens ont concédé le nul devant Nantes (1-1). Habib Diallo, buteur strasbourgeois (28e, 1-0), a inscrit son second but de la saison. Du coup, le Racing qui n’arrive toujours pas à gagner, comptabilisant 3 nuls et 2 revers, avec 3 points, occupe la 18e place du classement de la Ligue 1.

