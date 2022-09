Et de 5 succès en 6 journées pour les hommes d’Igor Tudor. En déplacement dans l’YVonne, les Phocéens comptaient enchainer pour prendre provisoirement la tête de la Ligue, en attendant le match Nantes/PSG qui se joue en ce moment et après la raclée de Lyon face à Angers (5-0). Et comme espère, le club de la Canebière a assuré le job, en s’imposant par 2 buts à zéro, grâce à Gerson qui ouvrait son compteur but (8e, 0-1) et Sanchez pour sa troisième réalisation en championnat (84e, 0-2). Pape Gueye le Lion de la Teranga a participé à la victoire en entrant en jeu à la 67e minute, en remplacement du Burkinabé Issa Kaboré. Du coup, ce succès permet aux rivaux Phocéens (1er, 16 pts+10) de s’emparer provisoirement de la tête de la Ligue 1, devant le PSG (2e, 13 pts+17) et Lyon (13 pts+10) qui a laminé Angers (5-0).

