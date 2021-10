Toute série a une fin, et le Paris Saint Germain de Messi, Neymar, et Mbappé, l’a appris à ses dépens. Ironie du sort, le club de la capitale avait écopé sa dernière défaite le 9 mai dernier face à Rennes. Quatorzième avant la réception du PSG, les partenaires du portier international sénégalais, Alfred Gomis, comptaient se relancer pour rejoindre la première partie du classement. Et pour bien arranger les choses, les Bretons vont ouvrir la marque à la surprise générale, par L’aborde bien servi par Sulemana (45e, 1-0), juste après le poteau de Messi sur coup franc (31e). De retour aux oranges, le Stade de Rennes va faire le break par Talt (46e, 2-0). Les Parisiens ne parviendront pas à trouver la solution et auraient pu concéder un penalty sur une action litigieuse de Hakimi sur Laborde (81e). Du coup, le Paris Saint Germain concède sa première défaite et n’est plus invaincue. La dernière défaite parisienne en championnat remontait au 9 mai, face à un certain Rennes. Néanmoins, Gana Gueye et Abdou Diallo ( pas entré en cours de jeu) restent leaders avec 24 pts devant Lens (2e, 18 pts), tandis que le Stade de Rennes monte à la 8e place avec 12 points.

