«C’est un monde machiste et misogyne étant donné que lorsque nous avons commencé notre relation, il ne gagnait pas d’argent et j’étais plus connue que lui. Imaginez. Ce qui est bien, c’est que ce qu’ils disent ne m’affecte plus, je veux être discrète pour que demain, je n’affecte pas notre famille. J’espère que la justice et le bon sens sont de mon côté», a-t-elle réagi. L’ex femme de l’international marocain avait demandé le divorce en mars dernier, quelques semaines après la mise en examen d’Achraf Hakimi pour viol.

