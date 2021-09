Un, deux, trois. Jamais l’International sénégalais n’avait connu pareil fête depuis ses débuts professionnels, en marquant 3 buts lors des 8 premiers journées. Habitué à gratter les ballons et déclencher le pressing, le Lion de la Teranga à pris goût à secouer les filets. Ce soir, face aux Heraultais, l’ancien Lillois a livré une belle copie. Puissant et inspiré, il a réussi 5 tacles et 3 interceptions, tout en se permettant de lancer ses partenaires de devant. Idrissa Gana Gueye commence à devenir incontournable dans cette équipe Galactique du PSG, alors beaucoup d’observateurs le voyaient, relégué sur le banc après les recrutement faits par le club francilien. Une belle revanche pour le Footeux formé à l’Académie Diambars de Dakar. C’est lui, ce joueur énergique dont Paris avait besoin, celui qui secoue ses partenaires et encourage tout le monde. Quand Gana met beaucoup plus de cœur et beaucoup d’engagement, il emporte dans son sillage tous ses partenaires et le dispositif parisien se retrouve, sublimé. Son but non moins somptueux de la 14e minute sur un puissant tir du gauche pour l’ouverture du score atteste de sa pleine forme du début de saison. La valeur ajoutée du club de la capitale, en cette bonne entame de saison parisienne, c’est bien lui, le Lion de la Teranga.

