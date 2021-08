«Messi ? Comme tout le monde a déjà dit, jouer avec ce genre de joueur c’est une chance, je suis content de jouer avec lui, c’est une personne humble, il essaye d’aider l’équipe, il nous rend tous meilleurs, c’est une très belle personne en tant qu’être humain et il souhaite que toute l’équipe s’améliore, c’est aussi pour ça que j’apprécie être à ses côtés dans l’effectif du PSG. (…) Il y a beaucoup de gens qui disent que le fait de jouer avec ce genre de joueur, je vais me retrouver qu’à défendre mais ça dépend de comment on joue, moi je peux être offensif et défensif et j’espère pouvoir apporter des options des deux côtés du terrain mais tout ça c’est le coach qui décidera, c’est au coach de trouver le bon équilibre. »

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy