En recevant Diambars de Saly ce samedi dans le cadre de la 3ème journée, le Jaraaf de la Médina comptait bien remporter enfin son premier succès de la saison. Mais en face, les Académiciens de Saly ne l’entendaient pas de cette oreille, et seront dominateurs en allant a la pause avec l’avantage d’un but à zéro, sous la maestria de leur capitaine. En seconde période, les Médinois vont revenir avec de meilleurs arguments. Cependant, les Visiteurs apportent une bonne réplique et posent leur jeu. Logiquement, les Verts-Blancs, dans leur temps fort, seront récompensés par l’égalisation d’Hamet Niang, qui marque du coup son 2ème but de la saison. Les 2 équipes on eu chacun l’opportunité de de faire le break, sans parvenir à trouver à nouveau la faille. Finalement, ce nul logique, départage les 2 antagonistes.

