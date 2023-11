XALIMANEWS-Pour leur entrée en matière dans le Mondial U17, les jeunes Lionceaux ont imité les Marocains et Maliens, en s’imposant devant une belle formation de l’Argentine (2-1). Le succès du Sénégal porte les signatures d’Amara Diouf, double buteur et Serigne Diouf impérial dans ses buts malgré sa faute de main sur le but adverse.

Opposés aux jeunes Albicelestes, les Lionceaux font un début de match tonitruant, avec ce but assez matinal d’Amara Diouf pour l’ouverture du score (6e, 0-1). Après avoir concédée le premier but de la partie, la sélection argentine met le pied sur le ballon, et à la 21e minute, Serigne Diouf par un réflexe évite l’égalisation pour la formation sud-americaine, sur une reprise de Roberto. Dans la foulée, Fallou Diouf écope d’un carton jaune sur une grosse faute à l’entrée de sa surface. Il sera imité par l’Argentin Etcheverri (24e). Là où les Lionceaux procèdent par contre, leurs adversaires, assez joueurs, sèment le danger avec un bon milieu de terrain où règnent Lopez et Palacio. Dans le temps fort argentin, Daouda Diong voit jaune après une faute sur un adversaire. Les Sud Américains campent le jeu dans la moitié sénégalaise. Et sur une belle combinaison, les Albicelestes manquent une occasion, et dans la foulée, les Sénégalais répliquent par Amara Diouf qui sème la frayeur dans la défense argentine (36e)). Et deux minutes plus tard, le jeune prodige sénégalais va réussir le doublé (38e, 0-2) profitant d’une mauvaise relance adverse. Le Sénégal a une avance de 2 buts. Gimenez reçoit un carton jaune après un plongeon dans la surface sénégalaise (41e). Après 4 minutes de temps additionnel, la pause est sifflée sur cette avance des Lionceaux, assez réalistes.

L’Argentine revient sur pelouse avec deux changements, Gorosito et Carrizo ont remplacé Gimenez et Albarracin. Dès l’entame, Amara Diouf tombe dans la surface argentine, mais l’arbitre ne bronche pas (46e). Le double buteur du match, tombe lors d’un contact licite avec un adversaire, mais plus de peur que de mal.(50e). Deux minutes plus tard, Serigne Diouf dut sortir sur le pied d’un argentin pour annihiler la menace (52e). Cette deuxième 2e période repart sur les mêmes bases que lors de la première, avec toujours les Argentins qui mettent le pied sur le ballon. Serigne Diouf très solide dans ses buts, sauve encore les siens (54e). Les Sud-américains dominent, se créent des occasions, mais sont assez maladroits, où tombent sur un grand portier sénégalais. Amara Diouf d’un tir surpuissant apporte la réplique, mais sa frappe passe à côté.Le Sénégal opéré à son tour 2 changements, Omar Sall et Mamadou Ngningue prennent les places de Idrissa Gueye et Mamadou Lamine Sadio (57e). Alerté sur le côté droit, Diémé après un joli numéro, rate la balle de break en position d’excentré (61e). Le Sénégal monte son bloc pour gêner la construction adverse. Amara Diouf, le leader technique des Lionceaux donnent le tournis à l »‘adversaire sur le côté gauche (66e). Pour redynamiser son équipe, Serigne Saliou Dia, fait entrer Diandy et Dorival en remplacements de Boubacar Ba et Diémé (68e). Le nouvel entrant Diandy s’échappe et adresse un bon centre à Omar Sall qui rate le cadre (69e). Le match s’equilibre et le rythme des Argentins baissent d’un cran. Le meilleur sénégalais du match, Amara Diouf, encore lui, fait son numéro en slalomant mais il tombe tout seul à l’entrée de la surface adverse (73e). Il revient quatre minutes plus tard, manquer le hat-trick en ne cadrant pas devant le portier argentin (78e). Durant les 10 dernières minutes, l’Argentine s’est montrée assez menaçante, mais la défense des Lionceaux n’a pas failli. Mais dans le temps additionnel, l’Argentine réduit la marque sur un coup franc (90e+3, 1-2). Sur le but, Serigne Diouf a commis une faute de main. Les Lionceaux s’imposent finalement sur un but d’ecart. Avec ce succès d’entrée, le Sénégal (1er, 3 pts+1) s’empare du fauteuil du groupe D, là où l’Argentine est 3e (0 pt-1).

Dans l’autre match du groupe, le Japon disposé (1-0) de la sélection de la Pologne ,(3e, 0 pt-1)