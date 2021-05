XALIMANEWS-Pour le compte des matchs retards de la 8e et 10e journées de la Ligue 1, le Teungueth FC et le Jaraaf de Dakar ont courbé l’échine devant Dakar Sacré Cœur (0-1) et AS Pikine (0-2). Du coup, les rufisquois du TFC (2e, 24 pts) perdent leur fauteuil de leader au profit de l’AS Pikine (1e, 25 pts).

