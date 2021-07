«Si on veut continuer à monter des marches, il faut avoir beaucoup d’ambition et savoir que le club c’est avant tout, croire en nous et travailler (…) Ce match sera bénéfique pour les deux équipes. Il nous obligera à faire de notre mieux. Les années précédentes, le PSG a gagné le respect et la reconnaissance qu’il mérite. Ils ont beaucoup de grands joueurs et sont très forts individuellement et collectivement. Ce sont de très beaux matches à jouer car ils nous font grandir et vont nous aider dans notre travail de présaison», a expliqué l’international argentin de 27 ans (8 sélections), sur le site officiel de son club.

