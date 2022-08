Malgré les moyens pas assez colossaux, à l’image d’autres cadors de la Ligue 1 (PSG, Lyon, etc..), l’OM qui doit degraisser, s’est trouvé les moyens et l’ingéniosité, et de changer d’entraineur, et de recruter des joueurs. Après Samuel Gigot qui avait signé dès janvier, Isaak Touré, Nuno Tavares, Jordan Veretout, Jonathan Clauss, Ruben Blanco, Chancel Mbemba, Luis Suarez et Alexis Sanchez sont notamment arrivés durant l’intersaison.

