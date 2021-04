Un des acteurs de ce match, l’ex international tricolore Bacary Sagna, aligné dans les rangs Citizens ce jour là, donne ses impressions sur la double confrontation, au micro de RMC Sports, et voit le PSG en favori. « Ce PSG a plus de certitudes. Ce PSG me fait plus peur que celui de 2016, il défend mieux. C’est mon favori. Il a des valeurs, cette année, qui vont le pousser loin. Le City de la Champions League n’est pas celui de la Premier League. Il y a des incertitudes sur ce match surtout si De Bruyne manque à l’appel. Cela risque d’être un match assez difficile. Le favori pour cette année, pour moi, c’est Paris. Ils ont battu le Bayern même en souffrant. Mbappé et Neymar ont défendu. Cela va les pousser loin. » Nous seront édifiés ce mercredi soir.

