A Stamford Bridge, Édouard Mendy et ses partenaires joueront les champions de France. Désireux aller au bout de l’édition 2022, les Blues doivent réussir une bonne opération lors de ce match aller, dans l’optique d’une qualification pour les quarts. Amené par son portier champion d’Afrique, bien entouré par Thiago Sylva, Ruminer, Azpillicueta en défense et Jorghino, Ngolo Kanté au milieu, Havertz, Werner, Lukaku, etc.., le champion en titre a des arguments pour se dépêtrer du piège lillois. Sortis deuxièmes de leur poule derrière la Juve, les Blues auront le désavantage de jouer le match retour chez l’adversaire, donc, il n’est pas permis aux protégés de Tuchel de faire une contre-performance. L’adversaire reste un bloc soudé et capable de perturber le sommeil des grosses cylindrées. Cependant, avantage aux partenaires d’Édouard Mendy.

XALIMANEWS-Ce mardi dans le cadre dede8sde finale aller de la Ligue des hampions, le Tenant Chelsea recevra Lille champion de France, et à Stamford Bridge, Édouard Mendy et compagnie voudront prendre une bonne option avant le match retour. De leurs côtés, Boulaye Dia et Villareal essaieront de remporter le match aller devant la Juve et aborder avec sérénité le retour.

