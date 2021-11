XALIMANEWS-Dans le cadre de la 4e journée de la Ligue des Champions, Chelsea d’Édouard Mendy (2e, 6 pts) va essayer de répéter face à Malmoe et ainsi se rapprocher de la qualification, tandis que Boulaye Dia et Villareal, à domicile, voudront confirmer la victoire obtenue la journée précédente sur les Youngs Boys (1-4).

Ce mardi, pour le compte de la 4e journée de la Ligue des champions, Chelsea le Tenant et Villareal, dauphins dans leurs poules respectives (H et F), ont leurs destins en mains et comptent confirmer leurs victoires de la journée précédente pour se rapprocher de la qualification aux huitièmes de finale.

En Suède, dans la poule H, les partenaires d’Édouard Mendy, dauphins de la Juventus (1e, 9 pts) et qui comptabilisent 2 victoires et 1 défaite concédée à Turin (0-1), voudront répéter leur performance (4-0) réalisée lors de la journée précédente face à leurs adversaires d’aujourd’hui. Avec 6 points au compteur, Chelsea, en cas de victoire ce soir combinée à une défaite du Zénith devant la Juventus, peut obtenir sa qualification. Avec une bonne attaque qui a marqué 5 buts et une défense de fer articulée autour de l’excellent Mendy (1 but encaissé), les Blues sont en positions de favoris face aux Suédois qui ont concédé 3 revers de rang.

En Espagne, Boulaye Dia et son club de Villareal vont acceuillir les Suisses de Youngs Boys de Berne, pour le compte du groupe F. Crédités d’un nul d’entrée à domicile face à Atalanta (2-2), d’une défaite amère face à United (1-2) et d’une belle victoire lors de journée passée (1-4) devant leurs adversaires du jour, les Sous-marins jaunes, dauphins de Manchester United avec 4 points, peuvent repousser le club suisse s’ils l’emportent ce soir et compter sur une contre-performance des Reds Devils ou des Bergamasques de l’Atalanta dans le match qui les oppose. L’International sénégalais auteur d’un but et d’une passe décisive (11e journée) mais muet ce week-end, peu aider son équipe à confirmer la victoire obtenue en Suisse lors de la journée précédente (1-4). Une succès rapprocherait Boulaye et compagnie de la qualification.

Mardi 02 novembre 2021

Groupe F : 19h 00 Villareal/Youngs Boys

Groupe H : 16h 45 Malmoe/Chelsea