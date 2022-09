Pour l’attaquant qui a porté les couleurs marseillaises à 227 reprises, Igor Tudor n’aurait d’ailleurs pas forcément dû titulariser le Brésilien, préférant Mattéo Guendouzi à sa place. « Si offensivement, les joueurs ne font pas les efforts défensifs, ça devient compliqué pour les milieux de terrain. Rongier et Veretout ont toujours cette sécurité avec Guendouzi quand ils jouent à trois au milieu. Là, ils jouent à deux, c’était plus compliqué de gérer les espaces. Guendouzi doit débuter sur un match comme ça. J’aurais enlevé Gerson. J’aurais amené une sécurité en plus avec Guendouzi, ça aurait permis à Dimitri (Payet) de moins courir puisque Guendouzi court pour deux. Ça aurait peut-être plus permis à Payet d’exprimer ses qualités » a-t-il déclaré. Après 2 journées, l’OM a concédé autant de revers et pointe à la dernière place du groupe D, en attendant d’aller rendre visite au Spotting à Lisbonne lors de la 3ème journée.

