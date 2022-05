XALIMANEWS-Ce samedi, Liverpool va affronter le Real de Madrid en finale de la Ligue des Champions, au stade de France à Paris. Un choc décisif pour l’attribution du Ballon d’Or entre les 2 Reds, Mané et Salah contre Benzema le Merengue. Ce choc pourrait être le dernier match de l’international sénégalais, qui promet d’annoncer la suite à donner à sa carrière à l’issue de la finale.

Interviewé par Liverpool Echo, concernant son avenir, le champion d’Afrique est resté évasif : «honnêtement, je pense que la réponse que je peux vous donner maintenant est que je me sens très bien et que je suis entièrement concentré sur le match de samedi. C’est la réponse que je dois donner avant la finale. Mais revenez vers moi samedi et je vous donnerai la réponse que vous voulez entendre, c’est sûr. C’est spécial. Je vous donnerai alors tout ce que vous voulez entendre. (…) Samedi, reviens et je te donnerai la réponse que je promets, mais pour l’instant, allons-y et gagnons la Ligue des Champions car je n’ai pas le temps pour autre chose». Des propos pas trop rassurants pour le club de la Mersey dont le président avouait vouloir garder, et Mané et Salah, le Pharaon qui a lui promis de rester pour un an encore.

Quand à savoir s’il compte filer à Madrid, chez ses adversaires de ce samedi, l’ancien joueur des Red Bull Salzbourg a laché, tout sourire : «bonne question ! Mais ce que je veux dire maintenant, c’est que je suis entièrement concentré sur la Ligue des Champions et sur la victoire, ce qui est bien plus important pour moi et les fans de Liverpool. Je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour gagner le match pour Liverpool». Une victoire dans la plus prestigieuse des compétitions européennes des clubs, et ce serait une belle sortie pour le référent technique des Lions du Sénégal, qui pourrait s’en aller du côté de la Bavière.

D’après Bild, relayé par Footmercato, le Sénégalais est la priorité absolue du Bayern Munich, qui a échangé par téléphone avec le joueur et face à face avec son agent à Majorque. Les discussions se seraient raffermies entre les différentes parties. Les champions d’Allemagne comptent l’associer à Thomas Müller et Kingsley Coman, voire Lewandowski à moins que le Polonais file en Catalogne. Désireux s’attacher le précieux attaquant sénégalais, les Bavarois seraient prêts à offrir 30 millions d’euros afin de racheter sa dernière année de contrat. Reste à savoir si les Reds après avoir eu l’aval de Mo Salah, vont -ils permettre à Sadio Mané de s’en aller d’Anfield, à une année de son contrat.