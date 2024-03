Football-Match amical : le Sénégal en maîtrise face au Gabon (3-0)

XALIMANEWS-Ce vendredi soir à Amiens au stade de la Licorne, les Lions du Sénégal ont disposé largement (3-0) des Éperviers su Gabon, en match amical.

Plus de deux mois après son élimination précoce en CAN 2024, la sélection du Sénégal faisait face à son homologue gabonaise, à Amiens au stade de la Licorne. Avec un onze de départ fortement remaniée avec l’incorporation de beaucoup de jeunes et nouvelles tetes, les Lions n’ont pas raté leur retrouvailles avec la compétition. Dominateurs, les protégés d’Aliou Cissé se sont imposés largement, sur des buts d’ Appindangoyé (12′ contre son camp), de Mikayil Ngor Faye (44e) et Sadio Mané dans le temps additionnel (90e+2). un succès convaincant, avant le match face au Bénin, ce mardi 26 mars 2022, toujours en France. Le Gabon va défier le Congo ce lundi.