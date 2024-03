Plus de 8 millions de sénégalais vont voter ce dimanche : Makhtar Cissé donne les garanties d’un scrutin transparent

XALIMANEWS- Les dès sont jetés. La machine électorale est en branle. Plus de 8 millions de sénégalais, dont 300.000 dans la diaspora, vont voter ce dimanche. Dans un tel contexte, le ministre de l’Intérieur, Mouhamadou Makhtar Cissé rassure.

« Le Sénégal nous transcende et aucun acteur ne doit l’oublier. Dans un pays comme le Sénégal, nous arriverons un jour à dépassionner l’organisation des élections. La politique est passionnante, mais la meilleure bataille est celle des idées. C’est le seul argument qui tient. Il y a une vie après les élections. Les Sénégalais devront se retrouver pour améliorer le processus. Quand on veut construire, on ne commence pas par détruire », a déclaré le ministre chargé d’organiser les élections, lors d’une conférence de presse.

Makhtar Cissé donne les garanties d’une organisation dans le calme et la sérénité, et surtout « une très grande transparence de l’élection présidentielle de dimanche 24 mars ».

«Dimanche, les Sénégalais pourront voter dans la liberté et la plus grande transparence. Toutes les opérations ont été posées. Tous les actes se déroulent sous l’encadrement de la loi. Il y a des normes, des règles, des référentiels qui font que nous avons une expertise qui permet de dire que les élections se tiendront », dit-il.

Rappelant le processus qui s’est enclenché en mi février, il ajoute : « Les Sénégalais ont l’habitude de voter et de bien la faire. Cela veut dire qu’il y a aussi une belle tradition d’une bonne organisation des élections. Nous le devons à ces hommes politiques qui se sont succédé à la tête de ce pays et à leurs collaborateurs dans le sens large du terme. Cela pour toujours garantir aux Sénégalais l’intégrité et la liberté de choisir dans la transparence ».