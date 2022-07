Selon Footmercato, Kalidou Koulibaly (31 ans) va rejoindre Chelsea dans les prochaines heures, contre un chèque avoisinant les 40 millions d’euros. Un accord est sur le point d’être trouvé avec Naples, où le défenseur central n’a plus qu’un an de contrat. Le montant du transfert devait avoisiner les 40 M€. D’après la source qui cite la presse italienne, le capitaine des champions d’Afrique devrait signer un contrat de 4 ans avec le club londonien, et touchera un salaire de 8 M€ nets, plus 1 M€ de primes.

