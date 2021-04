Auteur de vingt-sept réalisations cette saison avec l’Inter, le Diable Rouge est jugé « plus abordable » par Tuchel et ses dirigeants. Mais pour enrôler le Diable rouge, Chelsea est prêt à mettre le prix. De ce fait, le demi-finaliste de la Ligue des Champions, songerait débourser plus de 100 millions d’euros pour attirer Lukaku dans ses filets ! Si cette offre devenait concrète, le leader de Serie A réaliserait une très belle affaire sur le plan économique. A moins que l’Inter de Milan, leader du championnat italien et en quête de remporter le titre, refuse se séparer de son prolifique buteur.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy