La défaite subie à Southampton est à travers de la gorge de l’Allemand Thomas Tuchel, qui fustige le comportement de ses protégés. « Nous ne sommes pas assez forts pour gagner ces matchs à l’extérieur. C’était la même histoire à Leeds. Ils nous ont fait perdre l’équilibre en deux minutes et on n’a pas trouvé de réponses. Nous étions déséquilibrés et nous n’avons pas réagi. Nous avons eu de la chance de ne pas encaisser de troisième but au début de la seconde période. Nous n’étions pas assez durs. Notre défense était trop molle » s’est exprimé le coach des Blues après le match.

