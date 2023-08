XALIMANEWS-Ce samedi dans le cadre de la 2ème journée de la Premier League, les Spurs recevaient les Reds Devils pour le choc majeur de le journée. Porté par un Pape Matar Sarr, entreprenant et buteur pour la première fois avec son équipe pour l’ouverture du score et un Vicario impérial dans ses buts, Tottenham renoue avec le succès face à United, contre qui les Spurs n’avaient remporté qu’un seul match lors de leurs 9 dernières confrontations dont 4 défaites et 1 nul lors de leurs 5 dernières oppositions en Premier League.

Tottenham n’avait gagné qu’un seul de ses 9 derniers matchs face à Manchester United et cela remontait à 2020 lors d’un historique succès (6-1) à Old Trafford même. De ce fait, après avoir concédé le nul (2-2)) lors de la première journée en déplacement face à Brendford, les Spurs compter se payer les scalps des Reds Devils et du coup remporter un succès après plusieurs tentatives infructueuses. Avec un Pape Matar Sarr assez entreprenant qui a marqué son premier but avec avec les Spurs en Premier et un Vicario impérial dans ses buts et qui a écœuré les attaquants adverses, Tottenham a réussi son coup.

Le jeune Sénégalais (20 ans) a rendu une très bonne copie lors de ce choc, avec cerise sur le gâteau, l’ouverture du score à la 49e minute d’une demi-volée du gauche sous la barre, suite à un centre de Kulusevski dévié par Martinez le défenseur mancunien. Auparavant, à la 25e minute, il avait décalé son passeur, qui a vu sa frappe arrêtée par Onana, avant de voir sa frappe du gauche en position excentrée, sortie par une grosse parade d’Onana (30e). Le jeune Lion de la Teranga a épaté dans l’entrejeu, gagné des duels, cassé les lignes et s’est projeté dans la surface adverse. Crédité d’un bon match et étant le joueur le mieux noté de son équipe, Pape Matar Sarr est sorti se reposer en donnant sa place à Hojbjerg (76e). La très bonne copie du Lion de la Teranga combiné à la bonne prestation dans les buts du portier italien Vicario, ont permis aux Spurs qui n’avaient gagné qu’un seul de leurs 9 derniers matchs contre les Reds Devils, de renouer avec le succès face à leurs adversaires, et du coup se positionner en quatrième position du championnat avec 4 points, derrière Brighton (1er, 6 pts), City (2e, 4 pts) et Brendford (3e, 4 pts).