Chelsea n’a pas réussi à engranger un second succès en 4 journées, comptant 1 nul, 1 victoire et 2 defaites. Opposée à Nottigham Forest, la formation londonienne à courbé l’échine à la maison, sur un but d’Elanga (48e, 0-1). Malgré l’activité de Nicolas Jackson qui a disputé l’intégralité de la rencontre, Chelsea (11e, 4 pts) n’a pas réussi à renverser la situation, au grand bonheur de ses coéquipiers en équipe nationale, Cheikhou Kouyaté, entré en jeu à la 73e et Moussa Niakhaté, sur le banc durant tout le match. Avec 2 succès et 2 défaites en 4 matchs, les Reds de Forest pointent provisoirement à la 9ème place, devant Manchester United.

