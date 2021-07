XALIMANEWS-Aprês plusieurs saisons passées chez les Spurs, l’international Belge va quitter le club londonien pour filer au Qatar. Le club de Tottenham a annoncé la nouvelle, ce mardi, via Tweeter.

Tottenham, qui doit faire face aux velléités de départs de plusieurs de ces cadres ( Harry Kane, Serge Aurier), vient d’annoncer, ce mardi, le départ de son défenseur international belge, Tony Alderweireld, qui va évoluer dans le club qatari d’Al-Duhail.

«Nous avons conclu un accord avec Al-Duhail SC au Qatar pour le transfert de Toby Alderweireld. Nous souhaitons à Toby le meilleur pour l’avenir», peut-on lire dans le communiqué du club londonien. Une page se tourne pour les Londoniens qui visent notamment Koundé et Zouma en défense.

We have reached an agreement with Al-Duhail SC in Qatar for the transfer of Toby Alderweireld.



We wish Toby the very best for the future.