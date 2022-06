Pour rappel, Petr Cech a porté le maillot du club à 333 reprises en Premier league durant 11 années, remportant 13 trophées, dont 4 titres en Premier League et une Ligue des champions. « Cela a été un énorme privilège d’exercer ce rôle à Chelsea au cours des trois dernières années. Le club ayant changé de propriétaire, je pense que le moment est venu pour moi de me retirer. Je suis heureux que le club soit maintenant dans une excellente position avec les nouveaux propriétaires, et je suis confiant dans son succès futur sur et en dehors du terrain », a témoigné Petr Cech dans ses propos puisés dans RMC Sport.

