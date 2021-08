XALIMANEWS-Malgré ses velléités de départ pour City, depuis le début du Mercato, le capitaine des Three Lions devrait finalement rester chez les Spurs.

Un peu plutôt, la presse anglaise évoquait que le buteur des Spurs allait rester dans son club, avant que l’interessé lui même ne fasse une annonce officielle, via son compte Twitter.

« Cela a été incroyable de voir l’accueil des supporters des Spurs dimanche et de lire certains messages de soutien que j’ai reçu ces dernières semaines, écrit-il. Je vais rester à Tottenham cet été et serait concentré à 100% pour aider l’équipe ».

It was incredible to see the reception from the Spurs fans on Sunday and to read some of the messages of support I've had in the last few weeks. ??



I will be staying at Tottenham this summer and will be 100% focused on helping the team achieve success. #COYS pic.twitter.com/uTN78tHlk1