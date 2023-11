Et de 10 victoires pour 2 nuls en 12 journées de championnat pour Kalidou Koulibaly et Al Hilal (1er, 32 pts). Les Bleus, après avoir disposé d’Al Ahli (3-1) la journée précédente, ont enchaîné ce vendredi, en déplacement devant Al Fateh (0-2). Grâce au premier but matinal de Mitrovic (5e, sp 0-1) et le deuxième assez tardif d’Al Dawsari (90e+3, 0-2), Al Hilal engrangé un 10ème succès en championnat et devient du coup, seule meilleure attaque et meilleure défense du championnat, avec 32 buts marqués et 8 buts encaissés. Lors du succès de cet après-midi, le capitaine de la sélection sénégalaise, Kalidou Koulibaly, a disputé l’intégralité du match, en étant crédité d’1 tacle, 3 fautes et 38 passes, avec un carton jaune au passage.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy