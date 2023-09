XALIMANEWS-La 5ème journée de la Saudi Pro League qui s’est terminée ce samedi, est marquée par la victoire écrasante (1-5) d’Al Nassr de Sadio Mané qui a inscrit son 5e but en championnat et la déroute d’Al Ahli d’Édouard Mendy face à Al Fateh (1-5). Quand à Al Shabab d’Habib Diallo qui court toujours derrière son premier but, il a concédé son 3e revers en 5 matchs et n’arrive pas encore à gagner.

Et de trois victoires consécutives pour Sadio Mané et Cristiano Ronaldo. Depuis leurs deux revers d’entrée, face à Al Ettifaq en déplacement (2-1) et Al Taawon à domicile (0-2), la machine jaune ne s’arrête plus. Sous la guide de ses 2 goleadors, Cristiano Ronaldo et Sadio Mané, qui occupent d’ailleurs les 2 premiers places au classement des meilleurs buteurs, avec 6 et 5 buts chacun, Al Nassr balaie tout sur son passage depuis 3 journées, tel un rouleau compresseur. Lors de leurs 3 dernières sorties, les Jaunes ont marqué 14 buts et encaissé 1, pour un total de 15 buts en 5 journées. Ce soir, Al Hazm a fait les frais de l’armada jaune, après avoir égalisé par Badamosi (47e, 1-1), qui répondait au but de Ghareeb, avant que la déferlante jaune ne s’abat sur ses buts, avec d’autres réalisations de Abdullah Al Khaibari (45e+8), Edmilson Dasylva (57e), Ronaldo (68e) et Mané (78e). Avec 3 succès et 2 défaites, pour 15 buts marqués et 5 encaissés, Al Nassr (6e, 9 pts+10), possède la meilleure attaque à égalité avec Al Ittihad (3e, 12 pts+11), l’ancien leader qui a été renversé (3-4) et détrôné hier par Al Hilal de Kalidou Koulibaly, le nouveau leader (1er, 13 pts+9). Avec l’écrasante victoire de Mané et compagnie, la déroute d’Al Ahli face à Al Fateh (5-1) est l’autre sensation de cette 5ème journée. Après 4 succès de rang, Édouard Mendy et ses compagnons ont été stoppés brutalement, par un adversaire qui engrangé sa 2ème victoire. Du coup, Al Ahli (4e, 12 pts+3) quitte le podium et le portier des Lions de la Teranga encaissé 5 buts en un match pour un total de 7 en 5 journées,. Enfin, Habib Diallo, toujours en quête de son premier but en Saudi Pro League et Al Shabab ont perdu à domicile (1-3) face à Al Khaleej. Le club de l’ancien Strasbourgeois compte 3 défaites et 2 nuls en 5 matchs et occupe l’avant dernière place du classement (17e, 2 pts) ne devançant qu’Al Hazm qui compte le même nombre de points, devancé au nombre des buts marqués.

Ci dessus le classement du Championnat et le classement des Buteurs