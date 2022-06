« J’ai toujours su que tôt ou tard ce jour viendrait et, malgré cela, je suis reconnaissant d’avoir réussi à réaliser ce qui a toujours été mon rêve. Maintenant, je suis déjà projeté vers ma ‘seconde vie’ dans le monde du football. Et pour cette raison, dès que les appels seront publiés, je m’inscrirai aux cours de qualification, d’abord en tant qu’observateur et immédiatement après en tant que directeur sportif, au Centre Technique Fédéral de Coverciano », a déclaré Kolarov sans ses propos rapportés par Footmercato. Le latéral gauche est crédité de 507 matches professionnels dans sa carrière, pour 52 buts et 69 passes décisives.

