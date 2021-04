Le Milan AC faisait partie des clubs fondateurs de la Super League avant de se retirer, et son directeur technique Paolo Maldini, a tenu à s’excuser auprès des fans, malgré sa non implication dans le dossier. Au micro de Sky Sports Ilalie, le dirigeant lombard s’est lâché : «Je précise que je n’ai jamais été inclus dans les discussions à ce sujet, je l’ai su dimanche, après le communiqué, comme tout le monde. C’est quelque chose qui a été décidé à un plus haut niveau que le mien, mais cela ne m’exonère pas de prendre mes responsabilités et de m’excuser auprès des supporters, pas seulement ceux de l’AC Milan, mais tous les autres aussi, qui se sont sentis trahis, parce que Milan a toujours respecté les principes du sport», a-t-il lancé avant de poursuivre. «Évidemment, les pertes sont importantes. Mais si nous devons retenir quelque chose de cette histoire, c’est qu’il faut se demander jusqu’où nous sommes prêts à aller. Et ce n’est certainement pas en changeant les principes et valeurs du sport, la méritocratie et les rêves. Comment passer à autre chose ? Ça vous fera peut-être rire, mais nous sommes là pour nous battre et terminer dans les quatre premiers du championnat pour nous qualifier pour la Ligue des Champions», a declar l’ancien défenseur international italien.

