Après la levée de boucliers provoquée par l’annonce du projet de création de la Super Ligue Europeenne par 12 clubs formateurs, on attendait la réaction du patron de l’UEFA, Aleksander Ceferin. Elle est venue ce lundi, le dirigeant slovène s’est exprimé au cours d’une conférence de presse. « Ce sont des moments dramatiques et cruciaux. On a commencé ce projet pour moderniser nos compétitions. On avait le soutien de l’ECA. Tous les clubs se qualifient en fonction de leur mérite sportif, pas comme si c’était une boutique fermée. Le foot doit être uni face à ce désastre après le positionnement de certains clubs avec des intérêts propres. Le monde du foot est uni, les gouvernements sont unis, la société est unie. On est d’accord pour dire que le projet de Super League est un projet qui n’a aucun sens. La FA, la Liga, la Serie A, la FIFA, la FEF, la Premier League… Tous sont contre ces plans cyniques », a lancé le boss de l’UEFA, rejetant le projet.

