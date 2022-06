Faute de grives, on se sontente de merles. L’AS Roma n’est plus partante et le FC Barcelone se serait tourné vers l’AC Milan, champion d’Italie cette saison et qui va participer à sa troisième édition du Trophée Gamper après ses défaites en 2004 et 2010. Pour cette saison, comme l’année dernière, les équipes masculines et féminines des 2 clubs vont s’affronter, indique SPORT.

